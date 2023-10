Il confronto tra Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 ha un chiaro vincitore

Solo pochi giorni fa, Samsung ha annunciato con grande entusiasmo il suo nuovo SoC Exynos 2400, decantandone l'aumento di potenza sia sul fronte della CPU (+ 70%) che del calcolo IA (+1470%). Un mostro, ma nella stanza c'era una balenottera azzurra più che un elefante (sapete come personalizzare un Galaxy?).

Mentre Yong-In Park snocciolava dati infatti tutti annuivano e pensavano "OK, ma com'è rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3?". Già, in Europa Samsung ci rifila sempre l'Exynos, ogni anno leggiamo di aumenti prestazionali incredibili e poi siamo qui a invidiare i nostri amici statunitensi con Snapdragon (leggi anche: come attivare sospetto spam Samsung).

Bene, grazie a qualche anonimo utente ora possiamo confrontare i due chip su due Galaxy S24. Spoiler: non vi piacerà. Un Galaxy S24 Ultra codice SM-S928U (che ricordiamo verrà spedito in tutto il mondo con Snapdragon 8 Gen 3) è infatti apparso nelle prime ore della mattinata sulla piattaforma di benchmark Geekbench, sconvolgendo le classifiche con 2234 punti in single core e 6807 punti in multi-core.