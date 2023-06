Expert RAW di Samsung si aggiorna: miglioramenti per la qualità fotografica

Nelle ultime ore sono arrivate delle novità proprio per Expert RAW, visto che Samsung ha appena rilasciato un aggiornamento per l'app. Stiamo parlando della versione 2.0.09.1, la quale dopo un primo periodo di rollout ristretto ad alcuni utenti, arriva per tutti coloro che possiedono un dispositivo Samsung compatibile.

Il changelog associato all'aggiornamento dell'app non è particolarmente dettagliato: viene menzionato un miglioramento generale della qualità dell'immagine, oltre al miglioramento della stabilità dell'app.

Come menzionato sopra, l'aggiornamento per Expert RAW è in fase di distribuzione automatica per tutti gli utenti che hanno l'app sul proprio smartphone Samsung.

L'update lo trovate sul Galaxy Store.