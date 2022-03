Come seguire l'evento Nothing di oggi: ci sarà Phone (1)?

La conferma dell'accordo tra le due aziende era già arrivata il mese scorso , ed il logo di Qualcomm nella homepage di Nothing (vedi immagine in apertura) è lì giusto per convincere anche i più scettici.

A parte questo, del presunto smartphone di Nothing non sappiamo nient'altro. Forse lo abbiamo intravisto in questa foto rubata al MWC, ma "intravisto" è una parola forte. Visti i precedenti dell'azienda ci aspettiamo comunque qualcosa di "dirompente", ed ormai mancano poche ore per scoprire "the truth". Seguite quindi la diretta tramite il video qui sotto, e poi rimanete con noi con i nostri approfondimenti del caso.