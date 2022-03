Evento Nothing il 23 marzo: primo smartphone in vista?

Il 2021 è stato solo un riscaldamento, rassicura Nothing. L'azienda di Carl Pei , ex OnePlus, forte di oltre 140 milioni di dollari di finanziamenti raccolti finora e delle oltre 400.000 unità vendute di ear(1) , si prepara ora al suo evento più importante, che si terrà il prossimo 23 marzo, alle ore 15 (italiane).

Cosa ci sarà? Nothing! Ed a parte i giochi di parole, è ovvio che per ora l'azienda non abbia davvero voluto svelare nulla, ma i rumor puntano tutti in direzione di uno smartphone, che forse abbiamo anche già visto, per quanto di sfuggita.

Ci sarà davvero lui? Ci sarà solo lui? Tra due settimane lo scopriremo, ma forse la macchina dei leak ci porterà qualche ghiotta informazione anche prima di allora. Nel frattempo potete registrarvi sul sito ufficiale, sperando (invano) che vi facciano sapere qualcosa prima di noi!