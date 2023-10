Mercoledì 4 ottobre ore 16:00. Queste sono la data e l'ora che ogni buon fan dei Google Pixel deve segnare sul proprio calendario, perché è lì che verranno presentati Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Al loro fianco ci sarà anche Pixel Watch 2, e poi varie ed eventuali (probabilmente nuovi colori per Pixel Buds Pro). E poi non dimentichiamoci del grande assente, ovvero Android 14, mai in ritardo come quest'anno, e che sicuramente debutterà assieme ai nuovi googlefonini.

La formula non sarà rivoluzionata, tanto che probabilmente i proprietari dei precedenti Pixel 7 o Watch 1 non correranno a comprare i nuovi modelli, ma ciò non vuol dire che non ci siano affinamenti importanti. I display in particolare sono a 120Hz su entrambi i Pixel 8, così come la modalità macro che prima era solo sul 7 Pro, inoltre arriveranno nuovi strumenti auto-magici per le foto (e non solo), tra i quali uno che permetterà di far "sorridere" anche chi avesse assunto una brutta posa in uno scatto, e sul Pixel 8 Pro arriverà finalmente la modalità Pro (per l'appunto) per la fotocamera.