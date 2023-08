Le estensioni di Firefox su Android torneranno entro la fine del 2023

Da un po' di tempo il team di Mozilla si sta impegnando al fine di implementare nuovamente il supporto alle estensioni sulla versione Android del suo browser Firefox. A riguardo, sembrerebbe che sia finalmente giunto questo momento. L'organizzazione, infatti, ha pubblicato un avviso per gli sviluppatori e soprattutto ha annunciato che il tutto verrà lanciato entro la fine dell'anno (la data precisa sarà svelata tra un mese).

Procedendo con ordine, qualche anno fa, Mozilla rielaborò il codice base di Firefox come parte della riprogettazione di Fenix. In questa fase, l'azienda disabilitò il supporto alle estensioni per concentrarsi in primis sulle funzionalità centrali del browser. Dopo questo periodo di affinamento, Mozilla ha deciso di reintegrare una delle opzioni sicuramente maggiormente apprezzate dagli utenti più esperti.