L'emulatore di Nintendo Switch Yuzu è finalmente disponibile su Android

Fino a qualche tempo fa, uno dei migliori emulatori di Nintendo Switch su Android era Skyline Emulator. Difatti, il software era in grado di riprodurre molti titoli, soprattutto di genere indie. Tuttavia, anche a causa delle pressioni di Nintendo, il team ha arrestato qualsiasi progetto, provocando sicuramente il dispiacere degli utenti. Fortunatamente, in tal senso è positiva la notizia proveniente dagli sviluppatori di Yuzu, i quali hanno annunciato che il loro emulatore dedicato a Nintendo Switch è pronto per debuttare su Android.

Si tratta di una versione ancora in fase sperimentale, dunque non è garantito del tutto il pieno funzionamento. Per quanto riguarda le specifiche tecniche da rispettare, gli sviluppatori hanno evidenziato che occorre avere un dispositivo con a bordo almeno il chip Snapdragon 865, ancora meglio se si può disporre di uno smartphone con Snapdragon 8 Gen 1, abbinato ad 8 GB di RAM. Per ora, i processori realizzati da altri produttori – come MediaTek ed Exynos – non dovrebbero essere supportati (forse l'unica eccezione è rappresentata dall'Exynos 2200).

Nell'ambito software, invece, è necessario utilizzare almeno Android 11 e driver GPU che supportino estensioni Vulkan. Inoltre, gli sviluppatori hanno consigliato di installare i driver GPU Turnip.