EMUI 13 ufficiale: tutte le novità della nuova interfaccia di Huawei

Huawei, nonostante un periodo non particolarmente favorevole, continua ad investire sul settore mobile. L'ultima novità in tal senso è il futuro rilascio del nuovo aggiornamento "EMUI 13". Si tratta dello stesso update denominato in Cina come "HarmonyOS 3.0": difatti nel contesto globale il firmware creato dall'azienda cinese conserva la denominazione "EMUI". Passando alle novità del pacchetto, sono varie e tutte con un obiettivo: garantire all'utente un'esperienza ancora più coinvolgente.

Una delle principali novità riguarda l'interazione con i widget. Ad esempio, le icone delle app di sistema che prevedono un widget hanno una linea in basso: se si preme su di essa facendo uno swipe verso l'alto si aprirà il relativo widget (che potrà essere personalizzato come dimensioni e fissato a schermo). Tra l'altro, sempre a proposito di widget, alcuni di loro potranno essere combinati dando vita ad una soluzione unica in grado di fornire maggiori informazioni.