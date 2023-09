Emporia E6 pronto al debutto: ecco lo smartphone 5G per la terza età

Emporia ha lanciato il suo nuovo smartphone E6, aprendo un nuovo capitolo nel campo dei dispositivi dedicati ai senior. A riguardo, infatti, Mauro Invernizzi, amministratore delegato di emporia Telecom Italia, ha dichiarato: "Con l'emporia E6 ci rivolgiamo a persone sicure di sé di età compresa tra i 45 e i 65 anni, i cosiddetti Superagers, che apprezzano un prodotto di fascia alta facile da usare, che offre sicurezza e che soddisfa tutti gli standard che oggi vengono richiesti a uno smartphone".

Il dispositivo include tecnologia 5G, fotocamere discrete, NFC, sensore di impronte digitali, input vocale. L'emporia E6, tra l'altro, è un prodotto creato in collaborazione con utenti più anziani. Difatti, sono stati organizzati workshop in Paesi come il Regno Unito, la Germania, l'Italia o la Francia, in cui i partecipanti hanno definito le loro richieste e i loro desideri per lo smartphone del futuro. Lato software, lo smartphone risulta facile da usare grazie all'interfaccia brevettata emporia e al supporto tecnico per chi ha problemi di udito.