Le emoji animate arrivano su Google Messaggi!

Conosciamo bene l'impegno di Google per le app e giochi dedicati ai dispositivi Android . Tra queste troviamo anche i suoi servizi più popolari, come Google Messaggi , la piattaforma che gestisce la messaggistica.

La novità della quale parliamo riguarda tutti coloro che hanno la versione beta di Google Messaggi. Gli screenshot in galleria mostrano di cosa si tratta. Con il nuovo aggiornamento le emoji nella chat prenderanno vita , mostrando le relative animazioni . Questo accadrà quando si risponderà a un messaggio esclusivamente con emoji. Si tratta della stessa funzionalità che ad esempio troviamo in WhatsApp .

La novità che abbiamo appena visto è disponibile soltanto per coloro che hanno aderito alla beta di Google Messaggi, in particolare per coloro che hanno aggiornato alla versione 20230630. Ci aspettiamo che entro le prossime settimane la novità arriverà anche per la versione stabile dell'app.