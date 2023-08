Emerse le specifiche dell'Exynos 2400 che vedremo sul Galaxy S24

Già quando si parlava della scheda tecnica del prossimo Galaxy S23 FE , non si era pienamente sicuri se questo avrà una CPU di Qualcomm o di Samsung , ma cominciavano a sorgere i dubbi, soprattutto dopo il grande successo dello Snapdragon 8 Gen 2 , che è stato uno dei migliori processori degli ultimi anni.

Samsung sembra intenzionata a tornare a usare i processori Exynos per i suoi smartphone. Questo è quanto emerge dai rumor che si susseguono da diversi mesi a questa parte, quando si parla di prossimi smartphone dell'azienda coreana che dovranno uscire.

Nel dettaglio, stando al rumor, l'Exynos 2400 dovrebbe essere una CPU a 10 core, basati sull'architettura ARMv9 e organizzati in questo modo:

1 core Cortex-X4 con clock a 3,1 GHz

2 core Cortex-A720 con clock a 2,9 GHz

3 core Cortex-A720 con clock a 2,6 GHz

4 core Cortex-A520 con clocl a 1,8 GHz

Invece, sul lato della GPU Samsung farà ancora affidamento su AMD grazie al loro accordo pluriennale e dovrebbe presentare una GPU Xclipse 940, che probabilmente avrà sei WGP (workgroup processors) per un totale di 12 core, a differenza della precedente Xclipse 920 (quella di Galaxy S22 ndr.), che aveva tre WGP e quindi 6 core.

L'Exynos 2400 dovrebbe supportare l'archiviazione UFS 4.0, le RAM LPDDR5X e un ISP che potrà gestire dei sensori della fotocamera fino a 320 MP e che potrà registrare video fino a 8K a 60 fps. Al suo interno dovrebbe esserci il modem 5G 5300 di Samsung, che offrirà una velocità di download fino a 10 Gbps e una velocità di upload fino a 3,87 Gbps e che avrà una maggiore efficienza energetica, così da garantire una durata della batteria maggiore.

In conclusione, le voci sulla progettazione dell'Exynos 2400 fanno pensare che Samsung riprenderà le passate tradizioni, cioè quella di montarlo sui top gamma destinati al mercato europeo, mentre per gli altri mercati, come quello statunitense, riserverà il futuro Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

Di certo non è una notizia che farà piacere a molti, soprattutto perché, stando alle voci che circolano, l'Exynos 2400 dovrebbe essere un gradino sotto al processore di Qualcomm in termini di potenza, ma al tempo stesso potrebbe essere più conservativo nell'ambito dei consumi.

D'altro canto, questa scelta implicherà una conseguenza: un minore costo per Samsung, che potrebbe rivelarsi un mancato aumento (o un aumento contenuto) dei prezzi della famiglia Galaxy S24.