L'editing video su Google Foto cambia volto: avete ricevuto la novità?

Google Foto è il punto di riferimento per milioni di utenti quando si parla di gestione e backup di tutte le foto e video personali. La sua app per dispositivi Android ha appena ricevuto una novità che farò piacere a chi la usa per l'editing dei video.

La novità che arriva su Google Foto è abbastanza rilevante perché introduce una nuova modalità per la personalizzazione e la modifica dei video. Gli screenshot che trovate in basso la mostrano in anteprima.