Ecco perché la gente passa ad iPhone: gli smartphone Android non sono affidabili

Perché gli utenti Android passano ad iPhone? Una domanda scomoda, cui prova a dare risposta Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), riferendosi in particolare a un suo stesso report di qualche settimana fa, che mostrava un'allarmante crescita del tasso di passaggio da Android ad iPhone.

La causa principale è quindi "problemi con il precedente telefono", ovvero la maggior parte degli intervistati è passata ad iPhone in seguito a malfunzionamenti di vario tipo con il loro smartphone Android; vuoi perché il telefono stava "invecchiando male", aveva bisogno di riparazioni, o aveva altre mancanze che penalizzavano l'esperienza utente.

Secondo motivo: nuove funzionalità. Chi ha risposto così lo ha fatto perché voleva nuovi e differenti modi di usare il proprio smartphone, che fossero una fotocamera migliore, una maggiore varietà di accessori, o una nuova utente più intuitiva.

Terzo motivo: il costo, ma siamo appena al 15% degli intervistati; e infine la connettività, nel senso di servizi quali Messaggi o FaceTime per collegarsi con amici e familiari.

Senza voler entrare troppo nel merito di ciascuna di queste motivazioni, per le quali si porterebbero fare mille obiezioni, e senza generalizzare troppo, perché parliamo comunque si una società americana e quindi di un mercato molto diverso dal nostro, il 53% che dice di aver avuto problemi con uno smartphone Android è comunque una percentuale elevata, che esula un po' da tutto il resto.

E qui il discorso si farebbe lungo, perché il supporto software di Apple è in effetti davvero elevato, e l'invecchiamento degli smartphone Android è molto eterogeneo: se parliamo di un top di gamma è un conto, ma più scendiamo più le cose possono farsi problematiche. Senza contare che un iPhone di qualche anno fa avrà la stessa interfaccia e funzionalità dell'ultimo modello (al netto di differenze hardware) mentre su Android è tutto relativo, al punto che non c'è nemmeno la certezza sulla versione stessa del sistema operativo, che nel frattempo potrebbe non essere più supportato dallo stesso produttore.

Capiamo insomma perché quella indicata possa essere la principale causa del passaggio ad iPhone, e sebbene ripetiamo che ci sono tante obiezioni che potremmo fare, è anche vero che Google e partner (soprattutto i partner) non possono permettersi di soprassedere troppo su un rapporto del genere, perché non è scritto da nessuna parte che Android debba rimanere per sempre il primo sistema operativo mobile al mondo, e di segnali allarmanti iniziano a essercene molteplici.