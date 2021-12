Ecco le novità natalizie di Android: da Family Bell ai nuovi Ricordi di Foto

Il Natale è ormai alle porte e con esso la fine di questo 2021. Google coglie l'occasione per presentare una serie di novità, le quali arriveranno su Android principalmente sui nostri smartphone, ma che sono dedicate anche ai vari dispositivi connessi in casa. Andiamo a vederle insieme.

Family Bell

Questo "campanello" per la famiglia è una delle novità più interessanti di Google, il quale ormai propone non solo servizi per l'individuo ma anche per i nuclei familiari. Family Bell è un tool con il quale si potranno organizzare tutte le attività in famiglia, che si tratti di azioni quotidiane o di attività particolari.

Tra le attività più usuali troviamo l'entrata e uscita a scuola dei bambini, oppure l'organizzazione dei loro allenamenti. Per le vacanze Google proporrà anche attività specifiche, come attività in giardino o all'aperto da svolgere sempre in famiglia.

Family Bell proporrà avvisi e notifiche in base alle impostazioni dell'utente, i quali saranno accessibili e visibili su smartphone ma anche su smart speaker o smart display.