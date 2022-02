Ecco il modulo Xposed per impostare il numero di una SIM

Su Xda è stato pubblicato un pratico modulo Xposed che consente di impostare il numero sulla scheda SIM del dispositivo, ovvero il numero che viene visualizzato nelle impostazioni di sistema (ed utilizzato da alcune app come Google Messaggi).

Il modulo si chiama "SIM Number Setter" e consente di impostare il numero visto che a volte può essere perso dopo averlo trasferito su una SIM diversa (oppure non è proprio impostato dall'operatore). Per effettuare questo procedimento, però, è indispensabile che il dispositivo abbia i permessi di root. Per impostare un nuovo "numero di abbonato", infine, puoi inserire qualsiasi cosa nel campo, purché ci siano 20 caratteri numerici ed il segno più ('+').