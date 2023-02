Il primo Android con la Dynamic Island sarà di Xiaomi

Quello che vedete nel video qui in basso corrisponde a Xiaomi 13 Lite 5G . Dovrebbe essere proprio questo il primo modello Android con Dynamic Island ad arrivare a livello globale. Dalle immagini vediamo che l'isola nel display sembra ospitare due fotocamere anteriori, con un'implementazione molto simile rispetto a quanto visto su iPhone 14 Pro.

Non c'è dubbio sul fatto che Apple ha da sempre tracciato la strada del mercato smartphone , proponendo nella sua storia interessanti novità a livello estetico e funzionale. Tra le più recenti che abbiamo visto troviamo la Dynamic Island , l'isola superiore nel display.

il leaker che ha condiviso il breve video ha anche indicato quali dovrebbero essere le specifiche tecniche principali:

Display : 6,55", FHD+, AMOLED, refresh rate fino a 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

: 6,55", FHD+, AMOLED, refresh rate fino a 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision Processore : Snapdragon 7 Gen 1

: Snapdragon 7 Gen 1 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Sony IMX766 Grandangolo : 20 megapixel Macro : 2MP

: Fotocamera anteriore : Principale : 32 megapixel Grandangolo : 32MP

: Batteria : 4.500mAh, ricarica rapida a 67W

: 4.500mAh, ricarica rapida a 67W Sicurezza: sensore d'impronte nel display

Insomma, sembra praticamente tutto pronto per Xiaomi 13 Lite 5G.

Non ci stupisce che Xiaomi sarà la prima a lanciare un modello Global con Dynamic Island, visto che già in passato ha mostrato prendere ispirazione da Apple. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo una data di lancio ufficiale.