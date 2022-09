Ovviamente la Dynamic Island di iPhone 14 Pro è già in arrivo su Android

Uno sviluppatore di temi per la MIUI ha infatti già realizzato quella che potremmo definire una mezza-copia della Dynamic Island di Apple. Per chi non avesse familiarità con le sue funzioni, si tratta in pratica di una barra dalle dimensioni dinamiche , fatta per mascherare meglio i fori presenti nel display dei nuovi iPhone 14 Pro. La "scusante" è quella di sfruttarla per notifiche, chiamate, player musicale ed altre informazioni possono comparire nello spazio a sua disposizione. Ecco quindi il tema in questione in azione.

"Geniale", "rivoluzionaria", "solo Apple poteva farla": la Dynamic Island degli iPhone 14 Pro è già stata definita in molti modi, spesso un po' sensazionalistici, e visto il clamore suscitato, è solo una questione di tempo prima che su Android arrivi qualcosa di simile; anzi, per la verità l'attesa potrebbe essere brevissima.

Il tema si chiama Grumpy UI ed al momento non è ancora stato approvato ufficialmente da Xiaomi, ma se lo sarà lo troveremo sul Theme Store della MIUI. Per adesso è comunque compatibile solo con la versione cinese del software, quindi non c'è modo di provarlo qui da noi, ma siamo fiduciosi che le cose cambieranno a breve, visto appunto l'interesse verso tutto ciò che riguardi Apple, anche su Android.

Grumpy UI, per quanto non complesso come l'originale a cui si ispira, riesce comunque a nascondere efficacemente il foro della fotocamera ma solo quando il widget musicale si allarga, quindi può senz'altro essere affinato meglio. C'è però da dire che il mondo Android si stava già pian piano spostando verso le fotocamere sotto al display, che sono quindi già nascoste di suo, e non hanno certo bisogno di arzigogoli software per mascherarle ulteriormente.

In barba insomma a chi sosteneva che una cosa simile potesse essere fatta solo da Apple, sono bastati pochi giorni perché uno sviluppatore qualsiasi (nel senso di "totalmente indipendente"), implementasse già qualcosa di simile; pensate cosa potrebbe accadere se un produttore come Samsung decidesse espressamente di "ispirarsi" ad Apple per la sua OneUI! (E sia chiaro che non stiamo dicendo che dovrebbe farlo.)