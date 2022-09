La Dynamic Island su Android: ecco la prima vera implementazione

Il breve video che trovate qui sotto l'abbiamo realizzato proprio con la prima app per la Dynamic Island su Android. L'app è compatibile soltanto con i dispositivi che presentano un foro centrale nel display. Le animazioni offerte consistono in quella che appare quando si connettono delle cuffie Bluetooth allo smartphone, con la relativa indicazione sulla carica delle cuffie, e quando si connette il dispositivo alla carica .

Sapevamo dentro di noi, appassionati utenti Android, che non sarebbe passato molto prima di vedere la prima implementazione della Dymanic Island su Android. Chiaramente si tratta di un'implementazione software che parte dal foro che troviamo nel display di diversi smartphone Android.

L'isola nel display dei nuovi iPhone di casa Apple è accompagnata da un alone di fascino, soprattutto per le animazioni software che offre. E allora, perché non vederla anche su Android ?

Entrambe le animazioni, come potete vedere voi stessi dalla breve dimostrazione che trovate nel video, funzionano in modo egregio. I permessi richiesti per il funzionamento consistono nell'accesso alle informazioni sui dispositivi Bluetooth.

Purtroppo si tratta di un'app in versione primitiva, dalla fonte non certa e pertanto vi sconsigliamo di provarla. Al massimo potreste darle un'occhiata con uno smartphone sul quale non sono presenti informazioni personali sensibili.

Ci aspettiamo comunque che presto arrivino sul Play Store diverse app di questo genere, che magari offriranno anche più funzionalità e informazioni nella Dynamic Island. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi.