Anche DxOMark conferma la buona qualità della fotocamera di Xiaomi 12 Lite

Il punteggio assegnato alla fotocamera di Xiaomi 12 Lite da parte di DxOMark è di 109 punti : questo valore non è molto alto in senso assoluto (nella classifica generale, lo smartphone si posiziona circa al 70esimo posto), ma è comunque buono per la fascia di prezzo. Smartphone con punteggi simili sono Google Pixel 5 (109 punti), Vivo X60 Pro (108 punti) e Samsung Galaxy Z Flip 4 (112 punti).

A settembre vi abbiamo parlato di Xiaomi 12 Lite : lo smartphone di Xiaomi , la cui recensione la trovate qui , ha stupito soprattutto per la fotocamera, decisamente di buona qualità in rapporto al prezzo a cui il dispositivo è proposto (di listino, Xiaomi 12 Lite costa € 499 ).

DxOMark ha inoltre assegnato altri punteggi specifici ad alcune tipologie di scatti o video (per il punteggio massimo, si intende Huawei Mate 50 Pro):

Foto e video ripresi in condizioni di luce intensa (≥1000 lux): 136 punti (il massimo è stato 165 punti)

Foto e video girati in buone condizioni di illuminazione (≥100 lux): 116 punti (il massimo è stato 151 punti)

Foto e video ripresi in condizioni di scarsa illuminazione (<100 lux): 60 punti (il massimo è stato 122 punti)

Foto in modalità ritratto o foto di gruppo: 107 punti (il massimo è stato 142 punti)

Tra i lati positivi, segnaliamo una esposizione precisa nella maggior parte delle condizioni, buon bilanciamento del bianco e buona resa cromatica, sia nelle foto che nei video. Tra i lati negativi, invece, troviamo una messa a fuoco automatica non sempre precisa, rumore in condizioni di scarsa illuminazione e livello di dettaglio non elevato in condizioni di scarsa luminosità.