DxOMark applaude Pixel 7: la fotocamera non ha rivali nella sua categoria

È un mese ormai che abbiamo conosciuto da vicino i nuovi Pixel 7, i top di gamma Google arrivati ufficialmente nel mercato italiano con tante promesse, a partire da un comparto fotografico sempre più performante.

Questo è stato verificato sul campo per Pixel 7 Pro, il quale si è guadagnato i piani altissimi della classifica di DxOMark in termini di performance fotografiche, risultato confermato anche dalle nostre prove. Ora possiamo dire lo stesso per il fratello minore Pixel 7.

DxOMark ha appena pubblicato la sua analisi completa della fotocamera di Pixel 7, assegnando al dispositivo un punteggio totale di 140 punti. Questo è sicuramente di rilievo perché proietta Pixel 7 al primo posto della classifica dedicata ai dispositivi nella sua fascia di prezzo, e al decimo posto di quella generale nella quale supera Pixel 6 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Galaxy S22 Ultra e Huawei Mate 40 Pro+.

Tra i punti positivi sono stati menzionati diversi aspetti:

Ottimo rendering delle tonalità della pelle, anche in condizioni difficili di scatto.

Esposizione accurata e ampia gamma dinamica sia nelle foto che nei video.

Autofocus veloce e preciso sia nelle foto che nei video, ampia profondità di campo in condizioni di scatto all'aperto.

Buon contrasto, anche nei ritratti in controluce.

Buon livello di dettaglio, soprattutto in condizioni di luce intensa.

Stabilizzazione video efficace sia quando si tiene ferma la fotocamera sia quando si cammina durante la registrazione.

Tra gli aspetti negativi troviamo per lo più dei punti minori: