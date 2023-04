DxOMark ha un nuovo Re: OPPO sbaraglia Huawei e Google

Nelle ultime ore la classifica di DxOMark ha visto l'incoronazione di nuovo re . Parliamo di OPPO Find X6 Pro , il nuovissimo top di gamma che l'azienda ha ufficializzato solo in Cina per il momento. Già al momento del lancio abbiamo sottolineato la grande propensione del dispositivo verso la fotografia, e ora ne abbiamo la conferma .

OPPO Find X6 Pro ha ricevuto un punteggio totale di 153 punti, che gli permettono di superare di misura Honor Magic 5 Pro. OPPO Find X6 Pro stacca di 6 punti Pixel 7 Pro e di 7 punti iPhone 14 Pro Max. Nelle fasi di scatto ha totalizzato il parziale più alto, pari a 153 punti e a 154 in fase di zoom.

Ottima anche la registrazione video con un parziale dei 148 punti.

Sono molti gli aspetti positivi emersi durante l'analisi completa. Troviamo un'ottima stabilizzazione video, eccellente livello di dettaglio, anche in condizioni di bassa luminosità. Lo zoom ha una resa eccezionale grazie al sensore dedicato e l'autofocus risulta sempre rapido e accurato. Il grande passo in avanti sembra essere stato fatto proprio nella gestione delle situazioni con poca luminosità ambientale.

Ma questo non significa che non ci sono punti negativi e che necessitano di miglioramenti. Sono state rilevate infatti alcune instabilità negli scatti e nei video in specifiche condizioni ambientali, così come i toni della pelle risultano non naturali in alcune condizioni di scatto.

Se volete saperne di più sugli aspetti tecnici dell'analisi condotta da DxOMark allora vi suggeriamo di leggere il report completo, dove troverete anche interessanti sample. Qui sotto trovate invece un riepilogo grafico delle prove effettuate.