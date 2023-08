C'è un aspetto in cui Galaxy Z Fold 5 peggiora rispetto a Z Fold 4 (e Z Flip 5)

Nondimeno, il risultato del test di DxOMark sul dispositivo sorprende. A livello di specifiche, nulla è cambiato nulla rispetto alla generazione precedente, quindi come per Galaxy Z Flip 5 ci si sarebbe attesi miglioramenti dati dal software e dal nuovo processore d'immagine . Invece se nel complesso il punteggio è aumentato rispetto al predecessore (da 124 a 128, ma con un salto in avanti dalla 57esima alla 48esima posizione nel ranking globale), andando a vedere i singoli valori scopriamo qualche risultato sorprendente, anche se probabilmente l'utente comune non noterà differenze tra i due dispositivi.

Che Galaxy Z Fold 5 (avete visto la nostra recensione ?) non sia un cameraphone è un fatto assodato: Samsung non ha portato particolari novità sul suo pieghevole più grande, cercando di affinare una formula vincente prima di concentrarsi su aggiornamenti strutturali.

Numeri, certo, ma che non sono fini a sé stessi e rispecchiano determinati aspetti come un degradamento dell'autofocus, e del rumore, su tutti, parzialmente compensati da miglioramenti nella gestione dei colori e degli artefatti.

Stando alla recensione, infatti, Galaxy Z Fold 5 (in alto) migliora notevolmente nello zoom, passando da un punteggio di 92 a uno di 128, e marginalmente sui video, da 122 a 123, ma peggiora nelle foto, dove con 127 fa un passo indietro sia rispetto a Galaxy Z Fold 4 (in basso), in grado di arrivare a 131, che a Z Flip 5 (132).

Ma cosa rileva DxOMark? In generale, il sito loda esposizione e gamma dinamica, il rendering dei colori in foto e video, l'alto livello di dettaglio catturato nel video e la fluidità delle transizioni di esposizione nei video. Di contro, si lamenta il rumore presente in foto e video, il bilanciamento del bianco non impeccabile alla luce del giorno, errori nell'autofocus e artefatti di fusione in condizioni di bassa luminosità.

Andando nello specifico, nelle foto i recensori hanno rilevato una fotocamera piuttosto versatile, con buona esposizione, resa dei colori e bilanciamento del bianco, ma il rumore elevato era il problema più grave, oltre a un certo ritardo nello scatto quando si volevano immortalare soggetti in movimento.

Anche la profondità di campo è piuttosto stretta, con soggetti in secondo piano sfocati nelle foto di gruppo.

In condizioni di scarsa illuminazione, il recensore ha rilevato risultati decisamente peggiori rispetto a Google Pixel Fold, mentre il bokeh è molto convincente, pur con errori di stima della profondità.

L'immagine di anteprima sul display del dispositivo non era buona come sulla serie iPhone 14, ma è migliorata rispetto a Z Fold 4, anche se ci sono alcune differenze tra anteprima e cattura, specialmente durante le riprese di scene retroilluminate.

Per quanto riguarda l'ultra grandangolo, il nuovo pieghevole di Samsung offre la stessa qualità, con buoni colori e dettagli, pur con un certo rumore, mentre il teleobiettivo migliora notevolmente con maggiori dettagli, nonostante il rumore ne limiti la versatilità, soprattutto con poca luce.

Passando ai video, i miglioramenti rispetto alla precedente generazione sono marginali, ma la resa cromatica complessiva e il bilanciamento del bianco sono soddisfacenti.

Anche il rumore in interni e alla luce non è elevato, mentre tende ad aumentare notevolmente in condizioni di bassa luminosità, dove degrada anche l'accuratezza del colore e l'esposizione.

Tutto sommato, rispetto alla generazione precedente non osserviamo quei miglioramenti che avevano stupito in Galaxy Z Flip 5, anzi. Per un aggiornamento sostanziale, bisogna forse aspettare un anno.