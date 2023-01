Grazie a un dummy, possiamo ammirare OnePlus 11 da ogni angolazione

Mancano solo due giorni al lancio del nuovo OnePlus 11, e anche se il marchio cinese ha già mostrato l'attesissimo dispositivo in alcune immagini promozionali, ora abbiamo modo di osservarlo da ogni angolazione grazie a un video hands-on di un'unità dummy. Il video è apparso in rete grazie al sito /Leaks, e ci permette di avere una chiara idea di cosa aspettarci dal nuovo top dell'ex flagship killer. Andiamo a scoprire quindi il nuovo OnePlus 11, ricordandovi anche come resettare uno smartphone del marchio. Segui AndroidWorld su News OnePlus 11: le immagini a 360° del dummy Il nuovo OnePlus 11 protagonista del video, o meglio il suo dummy, è nella colorazione Sandstone (sappiamo che verrà presentato anche in verde). Come possiamo vedere, il telefono presenta bordi tondi, un profilo in metallo e il foro della fotocamera frontale laterale, non centrale come sembrava da precedenti anticipazioni.

In questo e altre caratteristiche, come l'iconico selettore delle notifiche a destra, sopra al tasto di accensione, e il bilanciere del volume sul lato sinistro, rispecchia l'aspetto di OnePlus 10 Pro.

Per quanto riguarda il blocco circolare delle fotocamere posteriori, non c'è nessuna sorpresa, e corrisponde con le immagini rilasciate da OnePlus. Abbiamo quindi quattro fori per i tre obiettivi più il LED e un raccordo metallico che va a fondere il blocco con il profilo, anche se non in maniera elegante come in OnePlus 10 Pro o nei Pixel 7, il che sembra piuttosto strano. Speriamo sia solo perché è un dummy.

In basso, troviamo invece la porta USB-C, il carrellino per la SIM e gli altoparlanti, proprio come il suo predecessore Curiosamente, nell'unità che tiene in mano l'operatore sembra che il profilo sia più scuro rispetto alla porzione contenente porta e carrellino della SIM, ma è difficile dare un giudizio preciso. Qui sotto trovate le altre immagini che vi permettono di appagare la vostra curiosità.

OnePlus 11: le specifiche