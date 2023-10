Anniversario di droidcon Italy: ecco l'appuntamento dedicato al mondo dei developer Google

Droidcon Italy, quest'anno, festeggia 10 anni e lo fa con un evento speciale. In modalità ibrida, con sessioni in diretta dal Museo Nazionale dell'Automobile (MAUTO) di Torino e online, nei giorni 12 e 13 ottobre 2023, si svolgerà quella che è diventata la conferenza di riferimento per i developer del mondo Android.

L'evento, curato da Synesthesia Events - digital experience company torinese, è pronto ad accogliere i partecipanti con tante novità e sorprese. In particolare, grazie a un programma intenso con speaker collegati da ogni angolo del pianeta e in presenza, droidcon Italy rappresenterà un'occasione per nuovi spunti di riflessione, confronto e occasioni di business. Un appuntamento unico, con oltre 30 speaker professionisti tra cui Jamie Adkins (Android Developer di Deliveroo), Andrè Oriani (Principal Software Engineer di WalMart), Diana Sambonì (Mobile Software Engineering Lead di Trivago) e molti altri anche appartenenti al mondo mobile, i quali toccheranno diversi aspetti e tutte le novità del sistema operativo di casa Google.