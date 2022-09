Torna droidcon Italy: il 6 e 7 ottobre l’evento dedicato agli sviluppatori Android

droidcon Italy, l'evento punto di riferimento per la community globale del sistema operativo Google, si sta preparando per dare inizio alla sua nona edizione, e questa volta in modalità ibrida.

Targato Synesthesia (la sua divisione eventi Advento.live guiderà il tutto), digital experience company torinese, avrà luogo il 6 e 7 ottobre 2022 presso il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino e in diretta streaming.

L'iniziativa sarà per gli studenti e gli junior developer un'ottima occasione per incontrare le aziende sponsor e conoscere dal vivo le opportunità di carriera, dal momento che per la prima volta potranno partecipare gratuitamente all'evento nella giornata a loro dedicata del 5 ottobre.

Cardine dell'edizione saranno la sostenibilità e un programma intenso. Droidcon Italy sarà infatti tra le prime tech conference a essere Carbon Neutral e a ridurre quindi l'impatto ambientale che anche le conferenze tecnologiche comportano.

Durante l'evento, grazie al partner @Up2You, verranno calcolate le emissioni di CO₂ non riducibili prodotte, le quali saranno poi neutralizzate con progetti certificati secondo i più alti standard internazionali, Verified Carbon Standard e Gold Standard.

La ricchezza del programma, invece, è data dalla partecipazione di importanti speaker, che interverrano sia in presenza a Torino che in collegamento da ogni angolo del pianeta.

Ad aprire le danze sarà Laurence Moroney, AI Lead at Google, attraverso uno speech interamente dedicato all'AI e al Machine Learning, alle opportunità che queste offrono agli sviluppatori e cosa Google sta facendo per rendere più semplice l'inserimento in ogni toolbox degli sviluppatori Android.

Saranno più di 30 i professionisti che prenderanno la parola durante i due giorni dell'evento, tra cui citiamo Ayushi Gupta di Zalando, Marco Gomiero di TIER, Gerard Paligot di Decathlon e Pietro Maggi di Google, mentre i temi trattati spazieranno dal Kotlin e Compose, fino ad arrivare al testing, design, security e tutte le novità di Android.

A coronare il tutto sono i partner di spicco presenti all'evento: Telepass digital diventa il Main Sponsor della conference, mentre Subito, Empatica, Bitrise, Prima, DMA Group e Zebra affiancano Droidcon Italy come Prime Sponsors.

Concludiamo riportanto le parole di Enrico Beraldo, Advento.live Director e Synesthesia Head of Events: