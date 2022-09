Torna il doppio clic per pagare su Wear OS

Una buona parte degli smartwatch attualmente presenti sul mercato si affida a Wear OS, il sistema operativo per indossabili sviluppato da Google e recentemente adottato anche da Samsung.

Dopo le recenti novità introdotte con la nuova versione di Wear OS, che abbiamo visto soprattutto su Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 4, emergono interessanti dettagli su una nuova funzionalità del sistema operativo di Google.

Stiamo parlando della possibilità di accedere ai pagamenti digitali, disponibili su tutti gli smartwatch Wear OS dotati di modulo NFC, rapidamente con un doppio clic. Questa feature era presente con Google Pay, poi successivamente rimossa con l'avvento di Google Wallet.

Fortunatamente Google ha reintrodotto nelle ultime ore la scorciatoia peri pagamenti digitali con Google Wallet su smartwatch Wear OS. La novità è arrivata nelle ultime ore e prevede la possibilità di impostare una scorciatoia consistente nel doppio tap ad un pulsante predefinito per avviare Google Wallet e accedere ai pagamenti digitali tramite smartwatch.

Wear OS permette quindi di personalizzare tale scorciatoia in base ai pulsanti fisici presenti sullo smartwatch che si possiede. Questa è disponibile anche per i nuovi Fossil Gen 6 presentati pochi mesi fa.

Per tornare a utilizzare la novità appena descritta dovrete assicurarvi di aver aggiornato l'app Wear OS per smartphone alla versione 2.59.0.471251175, rilasciata nelle ultime ore. Qui sotto trovate il pulsante per controllare se dovete installare l'aggiornamento dell'app Wear OS.

Scarica da Play Store