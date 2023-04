La dock di Pixel Tablet non sarà economica

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci attorno a Pixel Tablet, quello che passerà alla storia come il primo tablet nella storia dei Pixel. Il dispositivo rappresenta una nuova avventura per Google sul mercato, proprio come è avvenuto lo scorso anno negli smartwatch.

Su Pixel Tablet infatti ormai conosciamo diversi dettagli. Qualche giorno fa abbiamo anche appreso il presunto prezzo di lancio per l'Europa, e il fatto che verrà venduto con una dock che lo renderà sostanzialmente uno smart display.

Le nuove informazioni appena trapelate su Pixel Tablet riguardano proprio la dock, ovvero la base per la ricarica che consisterà in uno speaker per rendere smart display il tablet stesso. Come vedete dalle immagini in galleria infatti, la Pixel Tablet Standalone Charging Dock è apparsa per qualche ora su Amazon.