ASUS chiude le porte al modding?

Lo sblocco del bootloader non è possibile e non sarà possibile in futuro. Entrambi i modelli Zenfone 9 e Zenfone 10 non possono essere sbloccati.

Nonostante gli ottimi telefoni prodotti quest'anno (avete visto la nostra recensione di Zenfone 10? ), nelle ultime settimane si parla di ASUS per un altro motivo: l'impossibilità di sbloccare il bootloader, operazione imprescindibile per ottenere il root .

Ma cosa sta succedendo? Purtroppo la situazione è tutt'altro che chiara, cerchiamo di fare il punto.

Da un lato abbiamo le dichiarazioni ufficiali dell'azienda, secondo le quali al momento gli utenti ASUS non possono sbloccare il bootloader in quanto, come abbiamo detto, lo strumento è ufficialmente in corso di aggiornamento.

Procedura che dovrebbe essere completata nel corso del terzo trimestre.

Poi c'è la risposta di un supporto tecnico, anch'esso da prendere in teoria come dichiarazione ufficiale, che dice che invece non ci sarà possibilità di sblocco del bootloader, sugli attuali e sui futuri telefoni dell'azienda.

Infine, un utente su Reddit afferma come il canale Telegram dell'azienda abbia contattato il team di sviluppo e questo ha risposto di non essere a conoscenza di questa nuova decisione, ma sono sempre al lavoro per rilasciare il nuovo strumento di sblocco entro i tempi previsti. Non solo, ASUS starebbe comunque inviando i dispositivi agli sviluppatori.

Tutto quello che sappiamo, quindi, in mancanza di una comunicazione definitiva dell'azienda, è che lo strumento di sblocco non è disponibile e non si può ottenere il root sui dispositivi. Aggiorneremo l'articolo non appena la compagnia di Taipei rilascerà qualche informazione definitiva.