Presto disponibile la funzione multi-account per WhatsApp

WhatsApp pur non essendo l'app di messaggistica istantanea più completa sul mercato resta tutt'oggi quella più utilizzata a livello globale. L'azienda però negli ultimi tempi si è dedicata allo sviluppo di nuove funzioni, disponibili sempre prima in test con la versione beta dell'applicazione. Lo scorso aprile infatti è stata annunciata la modalità Companion (prima per Android, poi per iOS) che permette di accedere indipendentemente con il proprio account WhatsApp su più dispositivi, mantenendo inattivo quello principale.

L'ultima funzione in test è stata trovata da WaBetaInfo sulla beta 2.23.13.5, disponibile su Google Play Store, permetterà finalmente l'accesso a più account WhatsApp tramite un singolo dispositivo. Come riportato nell'articolo, nonostante questa funzione sia stata scoperta nella versione business dell'app, non sono stati trovati elementi che facciano pensare a un aggiornamento in esclusiva per l'applicazione ad uso aziendale. La possibilità di avere accesso a più account è un aggiornamento a lungo desiderato e richiesto dagli utenti, tanto che ad oggi per aggirare questa limitazione è possibile ''clonare'' l'applicazione ma solo su alcuni smartphone Android.