L'ottimo display di Galaxy S23 Ultra convince anche DxOMark

Per prima cosa, ricapitoliamo le specifiche tecniche dello schermo:

Lo schermo di Galaxy S23 Ultra ha totalizzato ben 148 punti, che permettono allo smartphone di posizionarsi al terzo posto della classifica generale, dietro iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Pro (con 149 punti).

Il punteggio è poi diviso come segue:

Leggibilità : 159 su 160

: 159 su 160 Colori : 135 su 163

: 135 su 163 Video : 162 (migliore)

: 162 (migliore) Motion (cioè come vengono gestiti contenuti dinamici): 152 su 155

(cioè come vengono gestiti contenuti dinamici): 152 su 155 Touch : 139 su 165

: 139 su 165 Artefatti: 118 su 149

Tra i lati positivi del display di Galaxy S23 Ultra citiamo l'ottima leggibilità in praticamente qualsiasi condizione di luce, riproduzione dei video estremamente accurata e una buona fedeltà dei colori. Tra i lati negativi invece troviamo una luminosità minima troppo elevata e un livello di dettaglio non sempre al meglio in interna.