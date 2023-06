Sullo schermo esterno Galaxy Z Flip 5 le app Google saranno più belle

Il 27 luglio Samsung presenterà il suo nuovo Galaxy Z Flip 5 che grazie a un ampliato schermo esterno da 3,4 pollici sembra intraprendere la giusta direzione verso una maggiore usabilità dello smartphone da chiuso. Uno schermo esterno grande quanto basta a poter permettere alcune azioni quotidiane è sicuramente un aspetto fondamentale per chi è interessato a questo genere di prodotto. Concentrarsi quindi sull'ottimizzare le interazioni giornaliere più rapide e ripetitive, senza dover necessariamente aprire lo smartphone, completa l'esperienza di utilizzo di un pieghevole unendola alla comodità di avere in tasca un dispositivo molto meno ingombrante della media.

Il mercato degli smartphone pieghevoli ha sempre avuto un bacino di utenza abbastanza limitato, rivolgendosi il più delle volte a un pubblico di appassionati per la tecnologia. Fin dai primi modelli i punti critici più evidenti nei foldable sono stati il prezzo inevitabilmente alto e l'effettiva scarsa possibilità di interazione usando lo smartphone da chiuso , rendendo quindi i prodotti quasi più un esercizio di stile. Questo però si può considerare come un percorso normale che una nuova tecnologia deve intraprendere prima di diffondersi a macchia d'olio e diventare poi di uso comune per la massa. Anche nell'evoluzione dei pieghevoli quindi da un prodotto di nicchia, con il susseguirsi di miglioramenti ben mirati, si sta raggiungendo una maturità del prodotto tale da potersi diffondere anche tra il grande pubblico. La lievitazione dei prezzi di quasi ogni recente smartphone top di gamma contribuisce sicuramente a far considerare meno folli i prezzi per un foldable.

L'integrazione con Google

Come riportato in esclusiva da SamMobile, Samsung non si è limitata a ottimizzare le sue applicazioni proprietarie per lo schermo esterno del nuovo Flip ma, in collaborazione con Google, saranno ottimizzate e disponibili anche app di quest'ultima. Per esempio grazie all'integrazione con Google Maps sarà possibile controllare il percorso da seguire senza dover aprire il telefono.

Sarà possibile inoltre, grazie al supporto di YouTube, controllare la multimedialità. Samsung dal canto suo ha lavorato per ottimizzare la sua tastiera all'uso sullo schermo esterno, l'app per il calendario e la navigazione web. Anche se attualmente non sembra possibile avere una completa esperienza d'uso sullo schermo esterno, Google e Samsung hanno sempre lavorato a stretto contatto sui foldable, quindi è lecito aspettarsi ulteriori migliorie e aggiornamenti nel tempo.

Infine ad onor del vero c'è da segnalare che attualmente c'è già in commercio uno smartphone pieghevole che permette tramite il suo schermo esterno di poter agire quasi con ogni applicazione installata, il Motorola Razr 40 Ultra. L'esperienza che offre è attualmente unica, partendo dalla semplice interazione con notifiche e possibilità di scattare foto fino alla possibilità di rispondere ai messaggi interamente su tastiera o registrando direttamente degli audio.