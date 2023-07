Google Discover finalmente si adegua al tema dello smartphone

La sezione Discover del Google Pixel launcher (disponibile come opzione un po' su tutti gli smartphone Android) è un feed altamente personalizzato che propone una serie di contenuti e notizie prese dal web sulla base di dati raccolti sugli interessi dell'utente. Discover non si limita a creare una lista aggiornata in base alle recenti pubblicazioni ma attinge a tutti i contenuti disponibili su internet ritenuti pertinenti. La scheda, nascosta nella parte sinistra sulla home del launcher, viene rivelata trascinando verso destra la schermata.

Con l'ultima versione beta (14.26) dell'applicazione di Google è possibile avere un'anteprima del futuro aggiornamento grafico che andrà ad estendere l'impatto del Dynamic Color sul pannello Discover. Introdotta con la versione 12 di Android la funzione Dynamic Color permette di scegliere e applicare a svariati elementi di sistema alcuni colori ricavati dallo sfondo selezionato dall'utente.

Ad oggi nella sezione Discover questa funzione andava a modificare solamente il colore della scritta ''Google" in cima il pannello, mentre la beta ci mostra come il colore venga applicato anche allo sfondo del feed.

Questa scelta potrebbe destare qualche dubbio ma almeno dal punto di vista della leggibilità non sembra esserci un impatto negativo.

L'aggiornamento (non ancora disponibile a tutti) amplia sicuramente la sensazione d'impatto delle proprie personalizzazioni nell'interfaccia, creando una certa continuità soprattutto quando si passa al pannello Discover dalla propria home contenente magari le icone delle nostre applicazioni impostate con lo stesso stile Material You. A seguire alcuni screenshot pubblicati da 9to5Google per illustrare la novità.