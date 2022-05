Diffusione di Android: la versione 11 si prende la vetta, ma della 12 non sappiamo nulla

Questi dati non sono più diffusi liberamente da Google, come accadeva fino a qualche anno fa, ma sono inclusi in Android Studio , software per sviluppatori: l'ultimo aggiornamento di questi dati risale al 9 maggi o, e dunque possiamo confrontare l'andamento del sistema operativo con i dati relativi a sei mesi fa , poiché il precedente update era arrivato proprio a novembre dello scorso anno.

Vetta dunque per Android 11: questa versione è passata dal 24,2% al 28,3%, sorpassando proprio Android 10, che scende in seconda posizione ed è utilizzato ancora sul 23,9% dei dispositivi. Ancora molto usato anche Android 9, che gira sul 16,2% dei dispositivi. Come detto nel titolo, non abbiamo però informazioni su Android 12: probabilmente, il motivo di tale mancanza è correlato al fatto che i dati in questione sono rivolti agli sviluppatori, che hanno bisogno di conoscere solo il livello di API più utilizzato e non la versione vera e propria del sistema operativo. Di seguito un grafico che riporta anche le percentuali di altre versioni di Android.