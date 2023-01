A cinque mesi dal lancio, Android 13 è installato sul 5,2% di tutti i dispositivi

Sono interessanti i dati rivelati da Google circa la diffusione dell'ultima versione del suo sistema operativo Android . A sei mesi dal lancio, Android 13 , infatti, risulta in esecuzione sul 5,2% dei dispositivi che utilizzano questo S.O. Quota ben più alta, ovviamente, accompagna Android 12 (raggruppato insieme ad Android 12L): questa versione risulta installata sul 18,9% dei dispositivi, un dato in salita rispetto al 13,5% segnalato nel report di agosto .

Dando un'occhiata alle versioni precedenti, invece, l'utilizzo di Android Oreo è finalmente sceso al di sotto del 10%, mentre Jelly Bean – in precedenza allo 0,3% - non viene proprio più menzionato. In flessione, infine, anche KitKat, passato dallo 0,9% allo 0,7%. Per quanto riguarda questi dati, in passato, quando Google li pubblicava sul suo sito ufficiale, l'azienda dichiarò che si basavano sui dispositivi che accedevano al Google Play Store durante una settimana. Sebbene ora i dati vengano pubblicati in Android Studio, questo criterio non dovrebbe essere stato rivisto.