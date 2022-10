Nuovi dettagli sul design di Galaxy S23 Ultra correggono leak precedenti

Galaxy S23 Ultra avrà una pesante eredità sulle spalle, ovvero confermare quanto di buono fatto da Galaxy S22 Ultra, che per una serie di motivi, penna con alloggiamento apposito su tutti, ha rappresentato il ritorno del Note.

Ma quale via avrà scelto Samsung per il suo nuovo top di gamma? I nostri lettori più assidui avranno già la risposta, e infatti abbiamo già riportato diverse volte come Galaxy S23 Ultra (come i suoi fratelli minori) avrà un design molto simile al suo predecessore.

Alcuni giorni fa, però erano emersi dei render che lasciavano presagire leggere differenze tra i due pesi massimi del mondo Android. Galaxy S23 Ultra avrebbe infatti dovuto vedere, del blocco fotocamere posteriore, le due fotocamere del sensore di messa a fuoco laser e il teleobiettivo 3X a filo con la cover (qui sotto un'immagine esplicativa, a sinistra S23 Ultra e a destra S22 Ultra).