Il design completo di Pixel 7 Pro svelato da Google

Continua la serie di video con cui Google sta svelando il design della nuova Pixel Collection . Dopo aver visto la scorsa settimana l'atteso Pixel Watch , è la volta di Google Pixel 7 Pro , protagonista di un video dal titolo "The design of Google Pixel 7 Pro".

Ora però la GrandeG ha deciso di pubblicare video ufficiali sui suoi dispositivi e svelare il suo "design più raffinato di sempre", per mettere in evidenza i cambiamenti (non moltissimi) rispetto a Pixel 6 Pro da diverse inquadrature e mostrare i tre colori.

Come si può osservare meglio, la modifica principale è rappresentata dalla banda posteriore che include il blocco fotocamere, ora in alluminio lucido anziché in vetro, che si va ad accordare in maniera più organica con il profilo laterale.