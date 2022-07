Dbrand realizza una delle migliori trollate di sempre: SOMETHING

Come si può vedere dall'immagine di apertura, Dbrand ha prodotto una serie di cover, chiamate ironicamente "Something" con lo stesso carattere di Nothing e disponibili sul suo sito , che permettono di "riprendere" il design del Nothing Phone (1) su iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro e Samsung S22 Ultra.

Ne è convinta anche Dbrand, l'azienda famosa per le sue cover, il cui amministratore delegato Adam Ijaz ha affermato che se non possono coprirlo, "come possono trarne profitto ?". L'azienda ha però deciso che l'aspetto del telefono fosse interessante e ha quindi sviluppato un'idea che è sia trollata che plagio.

Ma Dbrand non si è fermata qui e sul retro della cover , oltre alle solite scritte CE e il modello del telefono a cui è destinata e sempre nello stesso carattere di Nothing, ha inserito un vero e proprio Easter Egg : Something Technology Limited, 34.47972001011N 113.3353001040W. Le ultime due cifre sono delle vere e proprie coordinate geografiche e se si va a vedere su Google Maps cosa indichino, troviamo appunto Nothing, un posto a Nord-Ovest di Phoenix, in Arizona( USA).

Dbrand non è nuova a questo genere di trovate, basta vedere cos'è successo con le Darkplate di PS5, poi cambiate, ma questa volta si sono veramente spinti oltre. Sulla pagina del loro sito non solo hanno preso in giro le cifre ridicole a cui sono arrivati i primi esemplari messi all'asta su StockX, ma rivendicano addirittura il plagio, affermando che non è un crimine:

Qualcuno potrebbe accusarci di furto. Ecco la nostra risposta: non abbiamo rubato nulla. Dopotutto, abbiamo passato molto tempo a esaminare l'hardware interno grazie alla nostra iniziativa Teardown. Di conseguenza, siamo qualificati a derubare una certa estetica e "reinterpretarla in modo creativo" per altri dispositivi. Non è furto, è plagio, che non è assolutamente un crimine. Abbiamo verificato.

Comunque la pensiate, la nuova linea di cover Something è disponibile sul sito di Dbrand in quantità limitate. I prezzi? Partono da 24,95 dollari per la versione Skin e da 49,90 per la custodia, e l'azienda ha in programma di creare cover per altri dispositivi come Nintendo Switch.