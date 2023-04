Finalmente abbiamo la data di uscita di Xiaomi 13 Ultra!

Conosciamo bene il peso specifico di Xiaomi nel settore smartphone , con i suoi flagship che sono sempre più competitivi a livello globale. Questo è stato ulteriormente amplificato dopo la partnership con Leica , l'azienda specializzata in fotografia che in precedenza collaborava con Huawei.

Sarà il prossimo 18 aprile il giorno scelto da Xiaomi per presentare ufficialmente il nuovo Xiaomi 13 Ultra. Come vedete dall'immagine in copertina, l'evento si chiamerà A shot above, un chiaro riferimento all'esperienza fotografica che sarà centrale sul nuovo smartphone dell'azienda cinese.

Dall'immagine, così come dai render trapelati nelle scorse settimane, carpiamo anche l'imponente modulo fotografico posteriore, circolare e che occupa praticamente la metà superiore della cover posteriore.