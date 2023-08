La data di lancio dell'OPPO Find N3 Flip è dietro l'angolo

Però, l'onere di svelare la data non è spettato all'azienda cinese, ma al noto leaker Max Jambor, che con un post su Twitter molto lapidariamente ha rivelato che il 29 agosto sarà annunciato l' OPPO Find N3 Flip . Un'occasione in cui, stando al leak di Digital Chat Station sul social cinese Weibo , OPPO dovrebbe annunciare anche l'OPPO Find N3 (cioè il modello Fold dell'azienda cinese) e l'OPPO Watch 4 Pro.

Perciò, l'azienda cinese non vuole farsi sfuggire il treno dei pieghevoli e quindi ha già programmato la data di lancio per l' OPPO Find N3 Flip , nonostante l' OPPO Find N2 Flip sia stato lanciato a inizio 2023.

Inoltre, è una data che potrebbe essere plausibile per un primo lancio in Cina, mentre il lancio globale potrebbe essere fatto durante l'IFA di Berlino che si terrà nei primi giorni di settembre. C'è da ricordare, però, che OPPO a inizio anno presentò da noi solo il Find N2 Flip e non il Find N2, quindi si potrebbe pensare che i nuovi dispositivi subiranno la stessa sorte.

In ogni caso, sebbene molte specifiche dell'OPPO Find N3 Flip siano state rivelate da diversi rumor, c'è ancora un dubbio sul processore che muoverà lo smartphone: pochi giorni fa il leaker Yogesh Brar affermava che si trattasse di uno Snapdragon, mentre oggi l'OPPO Find N3 Flip con il codice PHT110 sarebbe stato avvistato su Geekbench con il MediaTek Dimensity 9200. Questa sarebbe la conferma di un piccolo passo in avanti per questo dispositivo, che quindi dovrebbe vedere migliorati alcuni fronti rispetto al suo predecessore, come il processore e il comparto fotocamere, ma che non andranno a stravolgere l'esperienza d'uso del dispositivo.

Ovviamente ci teniamo a ricordare che non ci sono informazioni ufficiali da parte di OPPO per questo dispositivo e che quindi questi sono sempre rumor da soppesare con attenzione.