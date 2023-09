Samsung anticipa il lancio dei nuovi Galaxy S24 per colpa degli iPhone?

Ma "diversi mesi" è piuttosto vago: quale sarà la data dell'evento Unpacked? In genere la casa di Seul presenta i suoi nuovi top tra gennaio e febbraio, con una certa variabilità nel corso degli anni, e l'anno prossimo potrebbe lanciarli molto presto . La colpa? L'interesse attorno ai nuovi iPhone 15 (ecco come personalizzare un Galaxy ).

Recita il post di Ice Universe:

Naturalmente, non c'è una data esatta ora. Sarà rilasciato intorno al 18 gennaio. Serie Samsung S24.

Il leak è in linea con precedenti rumor che parlavano dell'intenzione del gigante coreano di voler anticipare la data di lancio dei prossimi top a causa della pressione da parte degli iPhone, e come dicevamo non è raro per Samsung cambiare la data del suo evento di inizio anno.

La serie Galaxy S20, per esempio, è stata presentata l'11 febbraio, la serie Galaxy S21 il 14 gennaio, la serie Galaxy S22 il 9 febbraio e la serie Galaxy S23 il 4 febbraio, per citare solo le ultime quattro. E guarda caso l'unica serie presentata a gennaio è stata in corrispondenza di una delle serie iPhone di maggior successo di sempre, gli iPhone 12.

Per quanto riguarda le specifiche, ne abbiamo già parlato qui, e si prevede l'utilizzo da parte di Samsung del chip Exynos 2400 per i Galaxy S24 e S24+ in Asia, Africa ed Europa, mentre in Canada, Cina e Stati Uniti si dovrebbe optare per lo Snapdragon 8 Gen 3.

Galaxy S24 e il Galaxy S24+ dovrebbero avere 12 GB di RAM e 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione, mentre il Galaxy S24 Ultra potrebbe avere fino a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Dal punto di vista del comparto fotografico, non dovrebbero esserci grandi novità, a parte Galaxy S24 Ultra che dovrebbe avere un teleobbiettivo 5x invece del 10x del Galaxy S23 Ultra, accoppiato con sensore da 50 MP. Per quanto riguarda la batteria, Galaxy S24 potrebbe avere un'unità da 4.000 mAh, mentre Galaxy S24+ sarà dotato di una batteria da 4.900 mAh. Galaxy S24 Ultra manterrà la batteria da 5.000 mAh del precedente modello.

La novità di quest'anno dovrebbe essere rappresentata dalla connettività satellitare bidirezionale per situazioni di emergenza.