Data di lancio e immagini ufficiali dello Xiaomi Mix Fold 3

Proprio oggi Xiaomi ha rivelato il giorno della presentazione ufficiale dei suoi nuovi prodotti e al tempo stesso Lei Jun, CEO e fondatore di Xiaomi, ha svelato le prime immagini dello Xiaomi Mix Fold 3, il nuovo smartphone pieghevole dell'azienda cinese.

Già nel mese scorso si parlava del suo possibile arrivo in agosto, ma non si sapeva la data esatta. Però, evidentemente il periodo non era casuale, perché Xiaomi sapeva che Samsung a fine luglio avrebbe rivelato la nuova linea di pieghevoli, il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Flip 5, quindi non poteva lasciarle campo aperto su un segmento dove gli avversari sono ancora pochi.

Perciò, per dissipare tutti i dubbi è intervenuto direttamente Lei Jun, che a colpi di post su Twitter ha dato una piccola anteprima di ciò che vedremo. Nel primo Lei Jun non si è risparmiato dicendo che "quando si tratta di telefoni pieghevoli, essere sottili e leggeri non è abbastanza. Ciò che conta è assicurarsi che il prodotto non abbia difetti", tant'è che ha definito lo Xiaomi Mix Fold 3 "un nuovo standard per i pieghevoli".