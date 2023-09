Tutti i parametri dell'auto sono sempre sotto controllo grazie a questa nuova app per Android Auto

Tra le app più utili che uno possa usare su Android Auto, uno spazio particolare meritano quelle che vi consentono di collegarsi agli adattatori OBD2 e darvi accesso a tutti i dati del veicolo in tempo reale.

Per chi non lo sapesse, gli adattatori OBD2 forniscono accesso all'interfaccia OBD2 (on-board diagnostics, diagnostica a bordo), che consente di acquisire segnali di diagnostica come i codici dei parametri (RLI, come velocità, consumi, giri del motore ma anche temperatura, telaio e accessori) e i codici degli errori (DTC). Il tutto per pochi euro.

Gli adattatori in genere sono dotati di connettività Bluetooth, che permettono loro di connettersi a un telefono e quindi attraverso un'app mostrare i dati al guidatore. E se l'app supporta Android Auto, questi dati possono essere visualizzati direttamente sullo schermo del veicolo, il che è ancora più utile adesso con la nuova interfaccia Coolwalk che consente di mostrare più finestre all'utente.

Dove sta la novità, direte voi. Il problema è che negli ultimi anni Android Auto ha ricevuto diversi aggiornamenti e alcune app hanno smesso di funzionare con l'interfaccia per veicoli, non sono state più aggiornate o comunque non erano propriamente affidabili (è il caso di Torque o Performance Monitor).

Poi a luglio di quest'anno è arrivata una grande novità. Google ha permesso agli sviluppatori di portare le loro app Internet of Things (IOT) su Android Auto e Android Automotive, e questo ha reso molto più facile lo sviluppo di strumenti per l'interfaccia per veicoli. Ed ecco che tra questi, insieme ad app per controllare la porta del garage o le lampadine smart, è arrivata dashOBD, una soluzione gratuita con versione premium che pur con una grafica molto semplice funziona senza intoppi e fa quello che promette.