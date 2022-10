Le prime custodie per Samsung S23 confermano il "nuovo" design

Quello che è emerso infatti è che i nuovi top di gamma Samsung avranno un modulo fotografico non più incastonato in un'isola quadrata o rettangolare, posta in rilievo rispetto al resto della scocca posteriore, com'è accaduto fino ai precedenti Galaxy S22 . Vedremo invece dei sensori fotografici indipendenti racchiusi in moduli singoli e circolari .

Arrivano importanti conferme in merito a questa ipotesi dalle recenti immagini condivise dal noto leaker Ice Universe, nelle quali vediamo le presunte custodie per Galaxy S23. Dalle immagini infatti vediamo che non ci sarà un modulo fotografico in rilievo e rettangolare, lasciando il posto a moduli indipendenti e circolari.

Le custodie appena viste ci mostrano poco altro: vediamo il piccolo foro per il flash LED, che sarà affianco ai sensori fotografici, mentre lateralmente vediamo le protuberanze per far posto al pulsante power e a quelli del volume. Sempre lateralmente vediamo i piccoli fori per i microfoni ambientali.

Vi ricordiamo che i nuovi Galaxy S23 dovrebbero venire presentati ufficialmente nella prima metà del 2023, anzi aspettiamoci che arrivino entro le prime settimane dell'anno, ovvero per gennaio o al massimo febbraio. Torneremo ad aggiornarvi non appena Samsung fornirà una data esatta per l'evento di presentazione.