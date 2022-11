Crosscall CORE-Z5, lo smartphone Android con ben 5 anni di garanzia

Crosscall, produttore francese di smartphone e tablet rugged, ha da poco lanciato un nuovo dispositivo che offre una garanzia completa di ben 5 anni: stiamo parlando di CORE Z5, smartphone ultra resistente e impermeabile che supporta anche la connettività 5G e promette funzionalità davvero interessanti.

Questo nuovo Core Z5 è lo smartphone più potente di Crosscall: monta un processore octa-core Qualcomm QCM6490 ed è certificato AER (Android Enterprise Recommended), ovvero soddisfa i requisiti di sicurezza e aggiornamento di questa certificazione, oltre a semplificare l'implementazione e la gestione delle flotte mobili all'interno delle aziende.

Come detto, il focus di questo smartphone non sono sicuramente le prestazioni, ma la robustezza: CORE Z5 soddisfa lo standard militare MIL-STD-810H, che prevede ripetuti test alle sollecitazioni meccaniche in condizioni climatiche estreme (da -25° a +60°), nonché cadute da oltre 2 metri su superfici dure. È garantita anche l'impermeabilità per diverse tipologie di liquidi, come acqua, olio di scarico o prodotti chimici altamente corrosivi.

CORE Z5 monta una batteria da ben 4.950 mAh, che garantisce fino a 44 ore di autonomia in conversazione e che supporta la ricarica rapida (bastano 42 minuti sotto carica per ottenere il 50% della capacità della batteria). Lo smartphone può inoltre diventare un vero e proprio powerbank e ricaricare altri dispositivi grazie al doppio cavo USB-C incluso in confezione.