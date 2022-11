Le app continuano a crashare? La soluzione arriva direttamente da Google

Nonostante il costante impegno degli sviluppatori, è possibile che un'applicazione vada in crash in maniera continua su Android: spesso e volentieri, non c'è una soluzione a problemi di questo tipo e difficilmente si riesce a risolvere il tutto. Una nuova funzione di Google promette proprio di aiutare gli utenti a risolvere i continui crash delle app.

Offerte Amazon

Questa novità arriva con l'aggiornamento di novembre del Play Store System di Google. Ricordiamo che per Play Store System non si indica esclusivamente l'app Play Store che troviamo su tutti gli smartphone Android, ma anche i Google Play Services, ovvero quella serie di servizi che permettono alle app di integrarsi con l'ecosistema di Google, e altri servizi dell'azienda.

Nel changelog si parla in maniera generica di una funzione che "aiuterà gli utenti a risolvere gli arresti anomali delle app con nuove richieste di aggiornamento", ma l'espero di Android Mishaal Rahman ha scoperto qualcosa in più scavando all'interno del codice: queste le stringhe trovate da Rahman che spiegano meglio il funzionamento: