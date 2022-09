Samsung e Toiletpaper presentano le cover esclusive per Galazy Z Flip 4 e Fold 4

Con un appariscente evento a Milano, Samsung ha annunciato ieri la nuova famiglia di cover per i pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, realizzate in collaborazione con Toiletpaper.

Toiletpaper è una rivista fondata nel 2010 dall'artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, ma è anche il nome del collettivo artistico che da anni realizza immagini iconiche, come quelle che vediamo nelle nuove cover dei foldabole Samsung.

Tra i vari modelli disponibili, infatti, si riconoscono alcune delle grafiche storiche di Toiletpaper, come i rossetti rossi su sfondo rosa, i serpenti colorati, le rose e il gatto tra le nuvole (quest'ultima disponibile solo per Z Flip 4). Inoltre, tramite un QR code, sarà possibile scaricare una GIF da impostare come sfondo dello schermo esterno di Z Flip 4.

Le cover firmate Toiletpaper sono disponibili a partire da oggi, 30 settembre, su Samsung.it, e nei prossimi giorni su Amazon e in selezionati store Mediaworld e Unieuro, al prezzo di 69,90€ per le cover di Galaxy Z Flip4 e di 79,90€ per le cover di Galaxy Z Fold4. Di seguito alcune foto dall'evento di presentazione.