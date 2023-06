Ufficiali le nuove cover per Samsung Galaxy S23 arricchite dall'arte di Keith Haring

Siete possessori di uno smartphone della serie Samsung Galaxy S23 e avete voglia di cambiare cover? Ebbene, il produttore coreano, grazie all'arte di Keith Haring, ha realizzato tre nuove cover per Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Nello specifico, gli accessori sono caratterizzati dalla presenza dei più famosi simboli stilizzati di Haring: il cuore rosso sorretto da due omini su sfondo bianco è protagonista della cover "Heart" disponibile per Galaxy S23, gli omini stilizzati e danzanti sono raffigurati nella cover "Humans" per Galaxy S23+ e, in versione colorata, nella cover "Colors" disponibile per Galaxy S23 Ultra.