Cosa aspettarsi dall'evento Galaxy Unpacked di Samsung

Il Galaxy Unpacked 2023 sarà molto ricco , arriveranno una serie di interessanti novità che in parte abbiamo già conosciuto grazie ai vari leak emersi nelle scorse settimane. E allora andiamo a vedere insieme cosa aspettarsi nel dettaglio.

Ci avviciniamo sempre di più a uno degli eventi più importanti dell'anno per Samsung . Il Galaxy Unpacked in cui verranno presentati ufficialmente i nuovi pieghevoli della casa, insieme ai nuovi smartwatch , tablet e accessori vari.

Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5

Entrambi arriveranno con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 , nuove colorazioni e qualche rinnovamento minimo per il design. Per queste nuove generazioni soprattutto lo spessore dovrebbe giovarne.

Serie Galaxy Tab S9

L'evento di casa Samsung sarà il teatro per conoscere anche la nuova generazione di tablet top di gamma. La serie Galaxy Tab S9 arriverà in tre diversi modelli: Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra. Tra le evoluzioni maggiori sappiamo che ci sarà il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 per tutti.