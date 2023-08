Un corposo aggiornamento sta arrivando su Galaxy S22

Seppur l'attenzione sugli smartphone pieghevoli sia ancora alta, tant'è che sono già arrivati degli aggiornamenti per il Galaxy Z Fold 5 e per il Galaxy Z Flip 5, Samsung non è quel tipo di azienda che ignora i suoi modelli degli anni precedenti.

Anzi, negli anni sta dimostrando proprio il contrario, aggiornando sempre più smartphone e per più tempo: infatti è disponibile l'elenco di tutti i dispositivi dell'azienda coreana che verranno aggiornati ad Android 14.

Tra questi ci sono ovviamente anche il Galaxy S22 e i suoi fratelli maggiori, smartphone top gamma del 2022, che vedranno sicuramente la nuova versione di Android, ma non così velocemente. Difatti, Samsung sta ancora lavorando sulla beta della OneUI 6.0 per tutta la famiglia del Galaxy S22, ma non si conoscono ancora le date di rilascio.