Contatti scomparsi su Pixel e Samsung: bug risolto dopo la paura

Negli ultimi anni abbiamo visto una diffusione sempre più capillare delle app e servizi Google per dispositivi Android. Tra queste troviamo ad esempio Google Contatti, quella che troviamo preinstallata sui Pixel per la gestione dei contatti in rubrica. Incredibilmente nelle ultime ore sono arrivate delle allarmanti segnalazioni in merito a un bug dell'app Google Contatti, che riguarda possessori di smartphone Pixel e di Samsung. Il bug è abbastanza rilevante perché impedisce di accedere alla rubrica. O meglio, mostra una rubrica totalmente vuota. Aprire l'app Contatti e vedere la propria rubrica totalmente vuota sicuramente non è una bella esperienza. Il primo pensiero è che tutti i contatti salvati siano andati persi per sempre. Il bug è ancora più allarmante perché anche accedendo dal web a Google Contatti si visualizza la stessa rubrica vuota.

Alcuni utenti hanno anche provato a sincronizzare manualmente i contatti dalle impostazioni dell'app ma senza successo. Per fortuna Google è intervenuta chiarendo che si tratta di un bug di accesso ai dati, e che nessun contatto è stato realmente perso. In seguito, Google ha anche annunciato che è stata apportata una correzione per cui dovrebbe essere possibile tornare a visualizzare tutti i contatti. Per farlo sarà necessario accedere alle Impostazioni di sistema, entrare nella sezione Google, poi alle Impostazioni delle app Google, quindi Sincronizzazione contatti Google -> Stato e successivamente avviare la sincronizzazione.